Unicredit euforica a +4%, impennata anche per Intesa alla vigilia della Bce

Redazione Finanza 3 giugno 2020 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione a fine giornata per Unicredit che viaggia sui top intraday a 8,377 euro (+4,2%) risultando il miglior titolo del comparto bancario. Molto bene anche Intesa Sanpaolo con +3,3%, +3,5% UBI Banca, +2,52% Bper e +2,2% Bper.Le banche si accodano all'euforia del mercato che guarda con ottimismo sulla ripresa economica grazie anche al sostegno della Fed. William Dudley, ex presidente della Federal Reserve di New York, ha affermato oggi che non c'è nessun limite su quanto il bilancio della Federal Reserve potrebbe crescere, aggiungendo che "alcuni interventi della Fed hanno creato tuttavia episodi di azzardo morale".Riflettori proiettati anche alla giornata di domani con la Bce che potrebbe annunciare un incremento del piano di acquisti anti Covid. Il piano PEPP potrebbe aumentare di 500 miliardi di euro ed estendersi anche al 2021 (l'attuale piano di 750 mld è fino a fine 2020).