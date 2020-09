Unicredit e Leonardo arrancano sul Ftse Mib, brilla Diasorin (+5%)

Titta Ferraro 18 settembre 2020 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Continua in calo la seduta di oggi a Piazza Affari. Al giro di boa di seduta l'indice Ftse Mib cede lo 0,36% a 19.667 punti in una giornata caratterizzata in generale da una certa prudenza per i mercati. Dopo la chiusura debole di ieri a Wall Street, tra gli investitori prevalgono al momento i dubbi sulla ripresa economica abbinati ai timori sull'evoluzione della pandemia di coronavirus che ha toccato più di 30 milioni di persone nel mondo.In affanno anche oggi le banche con Unicredit a -2,23%, circa -1,75% per Banco BPM e BPER. Negli ultimi minuti è arrivato il rumor circa l'intenzione della supervisione Bce di revocare il divieto sulle banche relativo al pagamento di dividendi a partire dall'inizio del prossimo anno.Giornata difficile anche per alcuni titoli industriali. Leonardo è maglia nera del Ftse Mib con -3,53%; male anche Atlantia con -2,65%, CNH -2,4% e FCA -2,2%. Nell’ambito delle modifiche all’accordo di fusione FCA-PSA, gli azionisti dei due gruppi auto hanno previsto un lock-up sulle azioni Faurecia di sei mesi dalla distribuzione della partecipazione del 46%. Alcune indiscrezioni stampa indicano un nuovo slittamento della decisione antitrust Ue sulla fusione.Tra i titoli in rialzo spicca Diasorin con quasi +5% in area 166 euro. Bene Enel a +0,83% dopo la seduta difficile della vigilia. Ieri Enel ha ufficializzato che Macquaire Infrastructure & Real Assets ha presentato un’offerta vincolante per acquistare il 50% di Open Fiber per un corrispettivo di 2,65 mld di euro, al netto dell’indebitamento. Il ceo di Enel, Francesco Starace, ha fatto capire che la valutazione dell'offerta richiederà alcune settimane/un mese.