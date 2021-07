Unicredit e Intesa sbandano a -2%, Bper -3%. Trimestrali JPM e Goldman non scaldano mercato

Titta Ferraro 13 luglio 2021 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Sbandata per il settore bancario nel giorno d'avvio dell'earning season statunitense con proprio le banche protagoniste. I numeri trimestrali di Goldman Sachs (ricavi e profitti migliori delle attese) e JP Morgan (+132% l'EPS ma fatturato in calo) non hanno scaldato gli investitori con entrambi i titoli che segnano -2% circa a Wall Street.Male le banche anche in Europa. A Piazza Affari Unicredit cede quasi il 2% in area 9,53 euro, confermando i cali di inizio giornata. Giù dell'1,71% Intesa Sanpaolo, mentre la peggiore in assoluto è Bper con oltre -3 per cento.