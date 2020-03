Unicredit e Banco Bpm sospese al ribasso, mercato teme shock recessione e taglio tassi

Titta Ferraro 2 marzo 2020 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Raffica di sospensioni al ribasso tra le banche del Ftse Mib. E' scattata la sospensione al ribasso per Unicredit (-3,41% a 11,14 euro), UBI Banca (-3,12% a 3,601 euro), Stop anche per Banco BPM che adesso è ripartita e segna -4,7%.A pesare è la prospettiva di una marcata recessione per l'Italia e anche quella di tassi di interesse ancora più bassi in Europa per fronteggiare l'emergenza coronavirus.