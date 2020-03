Unicredit e Banco BPM guidano impennata banche dopo QE pandemico Bce

Titta Ferraro 19 marzo 2020 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Fioccano gli acquisti sulle banche dopo la mossa della notte della Bce con il varo del nuovo QE pandemico. In avvio sprint di oltre +7% in area 7,5 euro per Unicredit, tra i titoli più penalizzati nell'ultimo mese, così come Banco BPM (+6,4%). Molto bene anche gli altri: +4,8% Mediobanca, +4,57% Bper e +3,5% Intesa Sanpaolo.Nella notte, La Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19. Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro. "Non ci sarà alcun limite pur di salvare l’euro", ha detto a fine vertice la presidente Bce Lagarde.