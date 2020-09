Unicredit e Banco BPM cadono sul finale, tutte le banche del Ftse Mib in rosso

Redazione Finanza 23 settembre 2020 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso del settore bancario a Piazza Affari. A un'ora circa dalla chiusura si segnalano i cali del 3,6% di Banco BPM e del 2,88% per Unicredit, che si contendono la palma di peggior titolo di giornata del Ftse Mib. Unicredit è scesa fino a 6,75 euro, sui minimi dallo scorso maggio.Unicredit viene da una serie di sedute difficili e ieri non ha accolto con favore i rumor che vedono il Tesoro in pressing sulla banca di piazza Gae Aulenti per coinvolgerla nell'acquisto di MPS. Segno meno anche per Intesa Sanpaolo (-1,41%) e Bper (-1,95%).