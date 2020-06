Unicredit e Banco BPM avanti tutta sul Ftse Mib, OPS Intesa-UBI risveglia voglia M&A

Redazione Finanza 29 giugno 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Rally oggi per il settore bancario che contribuisce al balzo di oggi di Piazza Affari. All'interno di un Ftse Mib che sale di oltre 1 punto percentuale, spicca il +4,5% di Unicredit, miglior blue chip di giornata. Molto bene anche Banco BPM a +4,13% e Mediobanca a +3,46%.Rialzo nell'ordine del 2% invece per Intesa Sanpaolo che tra una settimana vedrà il via dell'OPS su UBI Banca. Nel documento di offerta approvato dalla Consob emerge che la banca guidata da Carlo Messina nei prossimi anni si aspetta un consolidamento nel settore in Europa e i principali operatori potranno essere campioni sia europei sia extra-europei". "È interesse di Intesa Sanpaolo raggiungere dimensioni che le consentano di svolgere un ruolo proattivo nel panorama bancario europeo - si legge nel documento di offerta - Pertanto, la crescita dimensionale per vie esterne è, ad oggi, la strategia obbligata che permette il raggiungimento di quest'obiettivo".