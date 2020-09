Unicredit down, impossibile accedere a conti online e prelevare contanti

Redazione Finanza 14 settembre 2020 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Intutta Italia si registrano disservizi nell'utilizzo dei conti correnti Unicredit. Stando a quanto si apprende da alcune ore si segnala l'impossibilità di accedere ai conti correnti via pc o via App. Da varie fonti stampa si fa riferimento anche all'impossibilità in alcuni casi di prelevare denaro tramite gli sportelli bancomat. Alle numerose segnalazioni via Twitter la banca di piazza Gae Aulenti ha risposto che il problema è in corso di risoluzione. "Al momento riscontriamo anomalie e rallentamenti generalizzati in fase di accesso su cui stiamo intervenendo con la massima priorità. Ti invitiamo a riprovare più tardi", si legge in un messaggio inviato dalla banca a un cliente.