Unicredit davanti a tutti sul Ftse Mib, titolo a +12% da minimi assoluti del 14 maggio

Redazione Finanza 22 maggio 2020 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Seduta in crescendo per Piazza Affari che viaggi a +1,2% dopo un avvio in calo di oltre l'1%. Tra le big del listino milanese si mette in evidenza oggi Unicredit con un +4,4% a 6,735 euro, miglior performer di tutto il Ftse Mib. Con il balzo odierno il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti porta a oltre +12% il saldo rispetto ai minimi storici a 6,01 euro toccati nell'intraday della seduta del 14 maggio.UNicredit ieri sera ha comunicato che nell'ambito del collocamento del BTP Italia, la banca ha collocato il 43% dell'offerta per gli investitori individuali attraverso i propri canali digitali, quasi raddoppiando rispetto all'ultima emissione di BTP ITALIA nel 2019, confermando l'accelerazione del digitale in tutti i servizi bancari a beneficio della clientela.