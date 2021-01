Unicredit corre ancora (+1,8%), oggi CdA sceglierà Orcel per la guida del gruppo

Titta Ferraro 27 gennaio 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto in avanti di Unicredit in attesa della formalizzazione della scelta di Andrea Orcel come futuro amministratore delegato del gruppo. Il titolo, reduce dal +4,5% della vigilia, segna in avvio +1,85% a 7,89 euro.Oggi si riunirà il cda della banca di piazza Gae Aulenti per la nomina di Orcel al ruolo di ceo. Orcel prenderà le redini del gruppo a partire dal 15 aprile.