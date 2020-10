Unicredit coopta Padoan in cda, sarà il prossimo presidente e lavorerà a lista candidati nuovo board

Titta Ferraro 14 ottobre 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha cooptato all'unanimità il Prof. Pier Carlo Padoan quale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di Presidente di UniCredit per il prossimo mandato (2021-2023). Padoan resterà in carica come consigliere fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione.L'ex ministro dell'Economia svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo che l'attuale Consiglio di Amministrazione predisporrà in vista dell'Assemblea degli azionisti del 2021."La profonda esperienza e la sua conoscenza dell'Europa e del suo contesto normativo, nonché gli importanti ruoli pubblici ricoperti in Italia, saranno di grande utilità per il Gruppo. Io e tutto il team di UniCredit siamo entusiasti di poter lavorare con il Prof. Padoan", ha detto Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit.