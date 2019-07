Unicredit: controllata bulgara cede crediti in sofferenza per 28 milioni

Titta Ferraro 17 luglio 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Nuova cessione di crediti deteriorati per Unicredit. La controllata UniCredit Bank Hungary ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza a EOS Faktor Zrt. e ha raggiunto anche un accordo per un piano triennale di cessione di nuovi flussi. L'accordo riguarda un portafoglio di mutui residenziali, crediti non garantiti e scoperti di conto con la società finanziaria Ungherese, EOS Faktor Zrt. Il portafoglio, rimarca l'istituto di piazza Gae Aulenti, ha per oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto ungherese per un ammontare – al lordo delle rettifiche di valore – di circa 28 milioni di euro.UniCredit Bank Hungary ha inoltre raggiunto un accordo triennale con EOS Faktor Zrt. per la cessione di nuovi flussi ad NPL nel segmento dei mutui residenziali, credito al consumo non garantito, crediti SME predefiniti e scoperti di conto. La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. L’impatto verrà recepito nel bilancio UniCredit del secondo trimestre 2019.