Unicredit avanti tutta (+8%) dopo striscia nera di 7 sedute

Titta Ferraro 6 aprile 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Sprint a Piazza Affari per il titolo Unicredit che a metà seduta viaggia sui massimi di giornata a 7,06 euro, in rialzo dell'8 per cento circa, capitanando il rally delle banche insieme a Intesa Sanpaolo (+7,05%).Il titolo Unicredit è reduce da una striscia di ben sette cali consecutivi con quotazioni ripiombate sui minimi storici. Venerdì ha chiuso a 6,54 euro, minimo storico di chiusura, mentre il minimo assoluto intraday è quello del 16 marzo a 6,42 euro. Considerando in balzo di oggi, Unicredit rimane comunque nel podio dei peggiori Ytd sul Ftse Mib con oltre -46%.Settimana scorsa Unicredit e tutte le principali banche di Piazza Affari si sono uniformate alla raccomandazione Bce annunciando la sospensione del pagamento del dividendo. Unicredit ha dovuto anche congelare anche l'avvio del piano di buyback previsto dal business plan Team23 che si incentrava proprio su una maggiore distribuzione di valore agli azionisti tramite il buyback e l'aumento del dividend payout.