Unicredit ancora in caduta libera (-4,5%) e rischia crollo sotto muro 6 euro

Redazione Finanza 14 maggio 2020 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta estremamente difficile per Unicredit. Il titolo del gruppo bancario di piazza Gae Aulenti sta sottoperformando anche oggi il mercato e segna -4,5% circa a 6,11 euro aggiornando nuovamente i minimi storici. Da inizio anno il titolo segna un tracollo di oltre il 52%.Gli esperti di Berenberg vedono i ricavi di Unicredit sotto pressione quest'anno (stimati a -11%) con commissioni che probabilmente saranno in affanno anche nel trimestre in corso e ricavi da trading che potrebbero rivedere livelli normali solo nel trimestre finale dell'anno.