Unicredit: anche Fondazione CRT dice sì a maxi-stipendio di Orcel

Titta Ferraro 14 aprile 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

In vista dell'assemblea di Unicredit del 15 aprile, la Fondazione CRT ha annunciato che esprimerà voto favorevole alla policy di remunerazione complessiva della banca, tra i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci di Unicredit. Fondazione CRT sottolinea come tale politica di remunerazione sia in linea sia con le best practice internazionali di gruppi analoghi, sia con il perseguimento dell’obiettivo della creazione di valore nel medio-lungo termine nell’interesse di tutti gli stakeholders. Stesso orientamento era stato espresso nei giorni scorsi da CariVerona.La politica di remunerazione della banca di piazza Gae Aulenti prevede 7,5 milioni di compenso al nuovo Ceo Andrea Orcel nel 2021, indipendentemente dalle performance.La Fondazione CRT, azionista dell’1,65% di Unicredit, ieri ha approvato all’unanimità e in via definitiva il Bilancio 2020 e ha nominato il nuovo Cda per il quadriennio 2021-2025.L’auspicio della Fondazione CRT è che il nuovo CEO di Unicredit guidi le scelte strategiche del Gruppo verso il più opportuno posizionamento sul mercato in un periodo sfidante come quello attuale, con una particolare attenzione ai territori.