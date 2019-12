Unicredit: Pekao, aggiornamento su regolamento obbligatorio Certificate

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Unicredit comunica in relazione al regolamento dei "Secured Equity-Linked Certificates to be Mandatorily Settled in Ordinary Shares of Bank Pekao S.A. on or before 15 December 2019" che verranno regolati il prossimo 16 dicembre sulla base del rapporto di regolamento definitivo (Relevant Settlement Ratio) pari al 100%. Nel dettaglio, saranno attribuite 10mila azioni ordinarie Pekao per ogni certificato. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti, si legge ancora nella nota, "farà in modo che siano attribuite complessivamente 16.430.000 azioni di Bank Pekao ai possessori di questi Certificate".