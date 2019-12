Unicredit: Mustier, piano Team 23 volto a creare il massimo valore per gli azionisti

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

"Team 23 è incentrato sulla massimizzazione della creazione di valore per gli stakeholder, inclusa una rinnovata attenzione alla soddisfazione del cliente grazie a processi semplificati e a prodotti innovativi nonché a un maggiore ritorno per gli azionisti". Così Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato di UniCredit, nel commentare il nuovo piano strategico della banca. "Durante l’arco del piano prevediamo di generare 16 miliardi di valore per gli investitori tramite una combinazione di dividendi, riacquisti di azioni e incremento del patrimonio tangibile", aggiunge Mustier.