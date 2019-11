Unicredit, Mustier: niente fusioni, preferiamo buyback

Titta Ferraro 26 novembre 2019 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

NoM&A, meglio buyback. Il ceo di UniCredit, Jean Pierre Mustier, ribadisce la posizione di Unicredit. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Milano e relativa alla nuova strategia Esg della banca, il ceo della banca si è limitato a dire che che non sono previste operazioni di M&A. In merito all'eventuale subholding allo studio, Mustier ha specificato che nel caso sarà italiana e non quotata.