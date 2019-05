Unicredit, Mustier esclude ondata di fusioni in Ue: "Troppi ostacoli da affrontare"

Alessandra Caparello 13 maggio 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

“Le fusioni in Europa sono molto difficili da mettere insieme perché ci sono molte cose che devono essere seguite: i costi devono essere controllati, il capitale deve essere abbinato, i rischi di esecuzione e la governance devono essere appropriati". Così Jean Pierre Mustier, CEO di Unicredit nel corso di un'intervista a Bloomberg Television in cui nega che ci saranno “molte fusioni in Europa nel prossimo futuro” e questo “a livello nazionale e transfrontaliero". UniCredit è tra gli istituti europei visto come un possibile pretendente per Commerzbank dopo che i colloqui per una fusione con Deutsche Bank si sono conclusi con un nulla di fatto nel mese scorso. L'istituto di credito con sede a Milano era tra le banche che in passato avevano contattato il governo tedesco in merito a una possibile offerta per Commerzbank.Nel corso dell’intervista a Bloomberg, Mustier ha ribadito che il piano strategico della banca che scade quest'anno si basa su una crescita organica, rifiutando di commentare ciò che ha definito "voci e speculazioni".Dopo aver superato i piani di riduzione dei costi, Mustier si prepara a portare il suo prossimo stock di obiettivi agli investitori. La scorsa settimana la banca ha venduto una quota del 17 per cento di FinecoBank SpA, raccogliendo oltre 1 miliardo di euro. “Le misure sono volte ad aiutare la banca a migliorare il portafoglio e il capitale di rischio, ad aumentare l'attività di prestito e a darle maggiore flessibilità per aumentare il pagamento dei dividendi di UniCredit "che è ciò a cui i nostri azionisti stanno guardando", ha detto Mustier il cui nuovo piano, che sarà annunciato a dicembre, si concentrerà “sui cambiamenti strategici della rete della banca per essere più efficiente con i clienti” come ha sottolineato lo stesso CEO, aggiungendo che "ogni paese europeo in cui siamo presenti è strategico per noi”. Al momento a Piazza Affari il titolo della banca perde il 2,37%.