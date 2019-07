Unicredit: Mustier, "difficili le nozze tra banche" (La Stampa)

Daniela La Cava 1 luglio 2019 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi Jean Pierre Mustier è il nuovo presidente della Federazione bancaria europea (European Banking Federation, EBF). E in una intervista a "La Stampa" parla e fa il punto sul settore bancario europeo, soffermandosi sul discorso del consolidamento.Secondo il numero uno della banca di piazza Gae Aulenti, le banche europee rispetto a quelle americane "devono affrontare tassi negativi e regole più rigorose. Ma nonostante tutto, stanno reagendo bene. La loro sfida sarà trasformarsi perché i clienti stanno cambiando". Quanto alle fusioni in Europa "al momento non convengono", la tecnologia avanza.Alla domanda se servono nuovi consolidamenti bancari in Europa, Mustier dichiara: "Penso che avremmo bisogno di più banche paneuropee, o di istituti più grandi per aiutare le pmi. Per quanto riguarda Unicredit, non commentiamo le indiscrezioni". Su una possibile fusione con la francese SocGen o la tedesca Commerzbank, il manager afferma: "Sono sempre stato chiaro: il nostro piano è su basi organiche, il management è concentrato sulla sua esecuzione, le fusioni europee sono molto difficili e il nuovo piano sarà in continuità con il precedente, con l'obiettivo di portare valore agli azionisti". "Su di noi - continua - hanno detto di tutto e non commentiamo. In generale, quando fai una fusione devi fare accantonamenti per la ristrutturazione e ciò ha un impatto sul capitale. Se il capitale si indebolisce bisogna fare un aumento. Se l'aumento è diluitivo, gli utili per azione scendono e i benefici della fusione se ne sono già andati".