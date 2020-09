Unicredit KO in Borsa, titolo sospeso al ribasso a -6%

Titta Ferraro 21 settembre 2020 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Giornata molto difficile in Borsa per i testimonial bancari. Tra questi spicca il -6% a 7,107 euro di Unicredit con il titolo che risulta sospeso per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo.Sul settore bancario UE pesa il rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists che parla di alcune grandi banche, citando HSBC e Standard Chartered Plc, che continuano a trarre profitto “da attori potenti e pericolosi” negli ultimi due decenni. A Hong Kong il titolo HSBC è scivolato ai minimi dal lontano 1995 portando a oltre -50% il suo saldo Ytd. La maggiore banca europea per asset e market cap era già stata protagonista di attività di riciclaggio di denaro illecito e a fine 2011 pago una multa record di 1,92 miliardi di dollari alle autorità statunitensi. HSBC ha risposto al rapporto dell'ICIJ indicando come dal 2012 ha intrapreso un percorso volto a rivedere la sua capacità di combattere la criminalità finanziaria in più di 60 giurisdizioni.