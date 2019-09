Unicredit: Cesare Bisoni verso conferma alla presidenza, domani possibile annuncio

Daniela La Cava 19 settembre 2019 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva a Piazza Affari per Unicredit che si posiziona (in compagnia di altre big del comparto bancario) tra i migliori titoli del Ftse Mib. Il titolo del gruppo di Piazza Gae Aulenti avanza di quasi il 2% a 11,12 euro. Domani è attesa una riunione del consiglio di amministrazione che, secondo voci stampa, potrebbe confermare Cesare Bisoni alla presidenza.Lo scorso 8 agosto Bisoni (vicepresidente vicario) ha assunto la carica di presidente ad interim del gruppo bancario dopo l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Saccomanni. Mediobanca Securities ricorda che la potenziale nomina "è stata anticipata dalla stampa nelle ultime settimane" e per questa ragione "non è una sorpresa". Gli esperti di piazzetta Cuccia mantengono un rating outperform su Unicredit, con target price di 15 euro.