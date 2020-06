Unicredit (+4%) si conferma titolo più caldo del Ftse Mib, striscia rialzi consecutivi si allunga

Redazione Finanza 8 giugno 2020 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Incipit di settimana sulla falsariga delle precedenti per Unicredit. Il titolo del gruppo bancario di piazza Gae Aulenti oggi sale di oltre il 4% con quotazioni ai massimi a 3 mesi in area 9,25 euro. Se non ci saranno repentini cambi di umore nel pomeriggio, il titolo si avvia a chiudere la sua dodicesima seduta consecutiva in rialzo. Durante questa striscia vincente il titolo è balzato in avanti del 43% (il 21 maggio viaggiava a 6,45 euro). Da inizio anno il saldo rimane negativo del 28,8%.