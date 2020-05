Unicredit (-3%) e Intesa Sanpaolo guidano cali Piazza Affari, nervosismo prima di Pil e Bce

Titta Ferraro 30 aprile 2020 - 09:36

Umore ballerino in avvio di giornata a Piazza Affari che non segue il rally delle borse asiatiche. Il Ftse Mib, dopo un avvio positivo, adesso cede lo 0,61% a quota 17.953 punti. Ieri i mercati avevano trovato sponda nei dati positivi emersi dai test clinici condotti da Gilead su pazienti gravemente malati di Covid-19, come annunciato dalla stessa società.Ieri sera la Federal Reserve di Jerome Powell ha lasciato i tassi Usa invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%. Oggi sarà il turno della Bce che potrebbe aumentare la portata del QE pandemico lanciato il mese scorso. Per l'Italia focus anche sul PIL del primo trimestre in arrivo questa mattina. Il consensus Bloomberg vede un -5,2% t/t.Spicca la debolezza del settore bancario con UNicredit che cede oltre il 3% a 7,14 euro; male anche Intesa Sanpaolo che perde oltre il 2,5 per cento, mentre Bper scende dell'1,83%. Ieri sera S&P ha tagliato l'outlook di diverse banche italiane S&P da stabile a negativo, tra cui quello di Unicredit, a causa dei rischi legati a Covid-19. Secondo l'agenzia di rating, nonostante le misure fiscali e monetaria attenuino gli effetti sull'economia, gli utili delle banche, la qualità dell'attivo e, in alcuni casi, la capitalizzazione, si indeboliranno significativamente fino alla fine del 2020 e fino al 2021.