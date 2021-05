UniPol: UniPolSai intende acquisire il 6,62% di Pop Sondrio, per salire fino al 9,51%

Redazione Finanza 26 maggio 2021 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai S.p.A. ("UnipolSai" o la "Compagnia") intende acquistare complessive n. 30.000.000 azioniordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.C.A.R.L. ("BPS" o la "Banca"), pari a circa il 6,62% del capitale sociale della Banca stessa (la "Partecipazione"). A tal fine, la Compagnia ha dato mandato ad Equita SIM S.p.A. ("Equita"), quale intermediario autorizzato e Sole Bookrunner, di acquistare la Partecipazione attraverso una procedura di reverse accelerated book-building (l"Operazione"), ad un premio sul prezzo di chiusura odierno (quindi di ieri per chi legge) dell'azione ordinaria Banco Popolare di Sondrio compreso tra il 2% ed il 4% circa, da avviare immediatamente e che UnipolSai si riserva di chiudere in qualsiasi momento"."Equita - prosegue il comunicato diramato da Unipol -si rivolgerà ai soli (a) investitori qualificati in Italia (come definiti all'art. 2, par. 1, lett. (e), del Regolamento (UE) 2017/1129) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità), che siano intenzionati a vendere azioni Banca Popolare di Sondrio. Il raggiungimento di complessive n. 30.000.000 di azioni BPS acquistate è condizione vincolante ai fini del buon esito dell'Operazione; tuttavia, UnipolSai si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato. L'ammontare definitivo di azioni Banca Popolare di Sondrio acquistate dalla Compagnia e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione. UnipolSai già detiene n. 13.126.000 azioni BPS, pari al 2,9% circa del capitale sociale della Banca e, in caso di pieno successo dell'Operazione, arriverebbe a detenere il 9,51% circa del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio".Il comunicato conclude precisando che "l'Operazione si inquadra nella strategia di UnipolSai finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo della Banca, partner industriale del Gruppo Unipol dal 2010 nel comparto della bancassicurazione Danni e Vita".