UniCredit: venduti 200 mln$ titoli At1 emessi da Yapi

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

In linea con la strategia di riduzione dell'esposizione infragruppo, UniCredit ha annunciato la vendita di 200 milioni di dollari di titoli At1 emessi da Yapi. L'operazione, si legge in una nota del gruppo, avviene a seguito del completamento del periodo di 180 giorni dalla data di emissione dei titoli At1, arco temporale concordato con l'emittente, nel quale Unicredit non avrebbe venduto gli strumenti acquistati dalla stessa nell'offerta iniziale.L'impatto economico della cessione dei titoli At1 verrà recepito nel bilancio di Unicredit del terzo trimestre 2019 ed è considerato non rilevante.