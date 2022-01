UniCredit: utile netto contabile 2021 pari a 1,5 miliardi, 'raggiunte o superate tutte guidance anno'

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Unicredit ha chiuso il 2021 con un utile netto contabile pari a 1,5 miliardi, rispetto alla perdita di 2,78 miliardi del 2020. L'utile netto sottostante FY21 ha raggiunto €3,9 miliardi, in rialzo di €2,6 miliardi rispetto all'anno precedente, superando la guidance posta ad oltre €3,7 miliardi, con un RoTE sottostante del 7,5 per cento nel FY21. Nel comunicato si legge che la Banca ha conseguito una solida serie di risultati per il 2021, raggiungendo o superando tutte le guidance dell'anno per le principali voci finanziarie, con RoTE al 7,3 per cento ed EPS pari a €1,58.