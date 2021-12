UniCredit, titolo +7,5% con piano Orcel 'UniCredit Unlocked'. Remunerazione azionisti di almeno €16 MLD in periodo 2021-2024

Redazione Finanza 9 dicembre 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo piano strategico di UniCredit porta il titolo a scattare con un rally di oltre +7% che lo porta in cima al listino Ftse Mib. L'UniCredit-Day è finalmente arrivato: oggi, giovedì 9 dicembre, la banca di Piazza Gae Aulenti ha presentato il piano strategico 2022-2024, che porta il nome "UniCredit Unlocked".Si tratta di "un nuovo modello di business per una forte generazione organica di capitale, in grado di garantire una remunerazione degli azionisti significativamente maggiore e in progressiva crescita nell'arco di piano, pari ad almeno €16 miliardi per il 2021-2024. La distribuzioneavverrà attraverso la combinazione di dividendi cash e riacquisti di azioni proprie, mantenendo o eccedendo un robusto CET1 ratio del 12,5-13 cento"."Per il 2022 si prevede una distribuzione di €3,7 miliardi (relativa al FY2021), composta da un dividendo cash parial 30 per cento circa dell'Utile netto sottostante e riacquisti di azioni per la parte restante - si legge nel comunicato diramato dala banca - In base alle assunzioni del piano, la distribuzione totale relativa al FY2022 è prevista in linea o superiore a quella per il FY2021, con un progressivo aumento a partire dal FY2023. Il dividendo in contanti annuale per il FY2022 è atteso al 35 per cento dell'Utile netto e per gli anni successivi ad almeno il 35 per cento dell'Utile netto con la parte restante in riacquisti di azioni".