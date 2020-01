UniCredit svetta a Milano: è la preferita di UBS tra le banche

Titta Ferraro 28 gennaio 2020 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Balzo di quasi il 3% per Unicredit che torna in area 12,7 euro recuperando in parte la debolezza che ha caratterizzato in queste settimane il settore bancario. Il ttolo Unicredit risulta oggi il migliore all'interno del settore bancario di Piazza Affari grazie al buy reiterato da UBS che in un report sulle banche italiana sottolinea come il titolo sia attraente ai livelli correnti (8 volte il PE 2020 atteso). "UniCredit rimane la nostra unica scelta Buy in Italia, con un target price invariato a 14,9 euro per azione, che offre un potenziale di rialzo del 20% circa", rimarca UBS.Ubs, che si attende un quarto trimestre 2019 ampiamente in linea con la guidance, ritiene non giustificato lo sconto del 15% a cui tratta il titolo considerando anche il messaggio rassicurante che è stato dato sia sugli utili che sull'impegno ad aumentare il ritorno sul capitale.