UniCredit sottoscrive minibond da €2,5 mln di Freeda Media

simone borghi 9 settembre 2019 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 2,5 milioni di euro emesso da Freeda Media, azienda milanese attiva dal 2016 nel settore media. Il minibond, con durata quinquennale e garantito all’80% da MCC è destinato a sostenere la media company nel suo percorso di crescita, sviluppo aziendale e internazionalizzazione. Il piano prevede il lancio del brand Freeda nel Regno Unito e in altri mercati strategici di matrice anglosassone.Dalla nascita a settembre 2016, Freeda ha raccolto più di 28 milioni di euro di capitali. Freeda è una media company che ha l’obiettivo di diventare la voce più rilevante per un’intera generazione di donne a livello internazionale. Negli ultimi due anni ha lavorato con più di 200 brand del calibro di Nike, Estée Lauder e Gucci, tra gli altri.Giovanni Solaroli, Regional Manager Lombardia di UniCredit, sottolinea: “I minibond costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione estremamente dinamiche e innovative come Freeda. Questo, dal nostro punto di vista, non può che rappresentare un elemento positivo, essendo spesso l’emissione di mini-bond espressione di una fase di crescita in corso. È evidente che tali operazioni richiedono una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi”.