UniCredit sottoscrive minibond 10 mln di euro della padovana De Angeli Prodotti

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato di avere sottoscritto un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro emesso da De Angeli Prodotti Srl, azienda padovana operante nel settore dell'energia, per il quale produce una vasta gamma di conduttori in rame, alluminio, leghe e materiali compositi. Il prestito obbligazionario, non convertibile e non subordinato e della durata di 7 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita dell'azienda. Più in particolare le nuove risorse messe a disposizione, si legge nella nota del gruppo di piazza Gae Aulenti, andranno a fornire supporto finanziario agli investimenti previsti dalla De Angeli Prodotti per l'attività di Ricerca e Sviluppo e per l'ampliamento del portafoglio prodotti.De Angeli Prodotti ha chiuso il 2018 con un fatturato di 150 milioni di euro, di cui il 50% generato da vendite sui mercati esteri, con una crescita del 37% sull'anno precedente. Nei due centri di produzione e servizio del Gruppo in Italia e in Francia attualmente operano 400 collaboratori, per una produzione complessiva di circa 35.000 tonnellate di conduttori.