UniCredit: sottoscritto minibond da 6 milioni di euro emesso da MV Extrusion del Gruppo MV

Alessandra Caparello 4 marzo 2022 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 6 milioni di euro emesso dalla MV Extrusion S.p.A, società del gruppo pugliese MV, operante nel settore del mercato del serramento e specializzata nella lavorazione dell'alluminio e nella produzione di sistemi e accessori per persiane.Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, si legge in una nota, è finalizzato al sostegno del piano di investimenti 2021-2025 della società che prevede, oltre al potenziamento dell'attuale opificio sito a Bernalda (Mt), anche la realizzazione nella zona industriale in Pisticci Scalo (Mt) di un nuovo sito produttivo, adiacente a quello preesistente, che accoglierà la nuova fonderia, un magazzino per la gestione automatizzata dei profili estrusi e un nuovo impianto verticale di verniciatura. Per tali investimenti l'azienda prevede di ampliare il proprio organico. "Con la sottoscrizione del minibond emesso dalla MV Extrusion - spiega Annalisa Areni, Regional Manager per il Sud di UniCredit Italia - UniCredit si conferma partner di riferimento per l'azienda nelle operazioni di capital market. L'operazione odierna, infatti, si aggiunge al minibond sottoscritto nel 2019 dalla Mv Line spa e finalizzato a sostenere la crescita internazionale del Gruppo. Diamo quindi continuità alla nostra azione di supporto a favore di una delle più dinamiche realtà del territorio con una soluzione di finanziamento alternativa, come il minibond, a conferma della nostra capacità di configurare soluzioni adeguate a ogni dimensione ed esigenza aziendale".