UniCredit si prepara a battaglia contro Intesa? Titolo +3,5%, rumor interesse su 10% Ubi Banca

28 maggio 2020

MILANO (Finanza.com)

Focus sui titoli del settore bancario, dopo le indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani, secondo cui UniCredit avrebbe intenzione di ostacolare l'ops lanciata da Intesa SanPaolo su Ubi Banca. Così scrive Il Giornale:"Secondo indiscrezioni finanziarie la banca milanese guidata da Jean Pierre Mustier potrebbe scendere in campo al fianco di Ubi, anche rilevando una quota azionaria nei limiti concessi, e rendendo così più difficile la scalata di Intesa".Rumor simili sono stati riportati dal Messaggero, che segnala come UniCredit stia pensando di acquistare una partecipazione di Ubi Banca pari al 10%. Non solo. Il quotidiano romano aggiunge che Mustier vorrebbe frenare anche l'acquisto di Intesa SanPaolo del 9,9% di Nexi.A fronte dei buy sul Ftse Mib, che sale di oltre +1,9% a quota 18.255 punti, UniCredit accelera al rialzo con +3,5%; Ubi Banca fa +1,11%, Intesa SanPaolo da +1,27%.