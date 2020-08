UniCredit ripristinerà dividendi Team 23 da 2021, ad azionisti 50% utile netto sottostante

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Come annunciato il 29 luglio 2020, UniCredit conferma che rispetterà le raccomandazioni della BCE sui 2020 e non pagherà dividendi, né effettuerà riacquisti di azioni nel corso del 2020. UniCredit ripristinerà la politica di distribuzione del capitale prevista in Team 23 a partire dal 2021, distribuendo agli azionisti il 50 per cento dell'utile netto sottostante ripartito tra un obiettivo di dividendo in contanti pari al 30 per cento dell'utile netto sottostante e riacquisti di azioni proprie per il 20 per cento". E' quanto emerge dai risultati di bilancio della banca italiana guidata da Jean-Pierre Mustier. "In base al contesto di mercato - continua la nota - il Gruppo potrà anche rivedere la ripartizione tra dividendi in contanti e riacquisti di azioni proprie. Il Gruppo rimane impegnato a restituire gradualmente il capitale in eccesso agli azionisti, al di sopra della fascia superiore del MDA CET1 target buffer 200-250 pb. Per mantenere un approccio conservativo della propria posizione di capitale, UniCredit accantonerà già il dividendo in contanti per il FY20 ad un tasso del 30 per cento dell'utile netto sottostante a partire dal 2trim20".