UniCredit, ricavi pagano lockdown: €4,2 mld, -4,8 % trim/trim e -7,7% a/a ma meglio stime

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

"UniCredit ha concluso il secondo trimestre del 2020 con ricavi pari a €4,2 miliardi, in calo del 4,8 per cento su base trimestrale e del 7,7% su base annua, con il lockdown nei mercati core per la maggior parte del trimestre che ha causato una diminuzione delle commissioni commerciali". E' quanto emerge dal comunicato della banca italiana guidata da Jean-Pierre Mustier appena diffuso, che ha messo in evidenza un utile pari a 420 milioni, in calo del 77,4% rispetto agli oltre 1,8 miliardi del secondo trimestre dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato dei ricavi è stato superiore alle attese del consensus, che aveva previsto una flessione dell'8,8% a 4,12 mld.