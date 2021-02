UniCredit: ricavi 2020 - 9% a €17,1 miliardi, giù a €4,2 miliardi in IV trimestre

Laura Naka Antonelli 11 febbraio 2021 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020 i ricavi di UniCredit sono diminuiti del 9% per cento a €17,1 mld con una flessione in tutte le voci di ricavo, tra cui un calo del margine di interesse (NII) (-6,3 per cento su base annua), delle commissioni (-5,2 per cento FY/FY) e dell'attività di intermediazione (-15,4 per cento FY/FY)". E' quanto è emerso da un comunicato dell'istituto, che è stato diffuso a sorpresa nella serata di ieri a seguito della riunione del Cda e non, come di consueto e come avrebbe dovuto essere, stamattina prima dell'apertura dei mercati.Nel quarto trimestre i ricavi si sono attestati a €4,2 miliardi (-2,7 per cento su base trimestrale e -12,6 per cento su base annua) a seguito delcalo del NII e dell'attività di intermediazione, parzialmente compensato dall’incremento delle commissioni su base trimestrale.