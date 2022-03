UniCredit pubblica liste per nomina Sindaci effettivi e supplenti in assemblea 8 aprile

Redazione Finanza 18 marzo 2022 - 07:43

UniCredit ha comunicato con una nota che, in relazione alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per l'8 aprile 2022, sono state messe a disposizione del pubblico in data odierna (ieri per chi legge, 17 marzo 2022), presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di UniCredit S.p.A. (www.unicreditgroup.eu/assemblea8aprile2022) le seguenti liste di candidati, presentate entro il 14 marzo 2022, con la relativa documentazione richiesta:Lista n. 1, presentata da Allianz Finance II Luxembourg S.à.r.l. (titolare di n. 69.290.131 azioni pari a circa il 3,2% del capitale sociale), che ha candidato i signoriClaudio CACCIAMANI, Benedetta NAVARRA e Guido PAOLUCCI, per la carica di Sindaco effettivo e le signore Raffaella PAGANI e Paola MANES per la carica di Sindaco supplente.Lista n. 2, presentata da una pluralità di fondi (titolari complessivamente di n. 24.942.457 azioni pari a circa l'1,1% del capitale sociale) che ha candidato i signori Marco Giuseppe Maria RIGOTTI e Antonella BIENTINESI per la carica di Sindaco effettivo e i signori Vittorio DELL'ATTI e Enrica RIMOLDI per la carica di Sindaco supplente.UniCredit ha informato anche che, in relazione al punto n.6 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale"), Allianz Finance II Luxembourg S.à.r.l., unitamente alla presentazione della Lista n. 1, haformulato la proposta di riconoscere annualmente al Presidente del Collegio Sindacale Euro 190.000 e a ciascun Sindaco effettivo Euro 125.000, oltre a un gettone di presenza di Euro 400 per ogni riunione del Collegio Sindacale e di altri organi aziendali.