UniCredit prevede utile netto a 4,5 miliardi a fine piano, ricavi netti a oltre 17 miliardi

Redazione Finanza 9 dicembre 2021 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Unicredit prevede di arrivare alla fine del piano strategico "UniCredit Unlocked", nel 2024, con un utile di 4,5 miliardi di euro, rispetto ai 3,3 miliardi attesi per quest'anno, e a fronte di un CET1 compreso tra il 12,5% e il 13% e ricavi netti in crescita da oltre 16 miliardi di fine 2021 a oltre 17 miliardi. E' quanto emerge dal piano strategico di UniCredit 2022-2024 "UniCredit Unlocked" reso noto dalla banca guidata da Andrea Orcel.e di aumentare i ricavi netti dagli oltre 16 miliardi di fine 2021 ad oltre 17 miliardi mantenendo un cet1 di almeno il 12,5-13%. Il rapporto costi-ricavi si abbassera' dal 56 al 50% mentre l'incidenza delle commissioni sul totale dei ricavi salira' dal 38 al 40% con un ritorno sul capitale tangibile in crescita dal 7 al 10%.