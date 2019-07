UniCredit prepara la holding tedesca (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 9 luglio 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Una newco estera, in cui inglobare tutte le attività non italiane. E' il progetto a cui sta lavorando UniCredit, stando a quanto riporta il Sole 24 Ore in prima pagina."Una sub-holding estera, basata in Germania, in cui concentrare tutte le attività estere, dalla stessa Germania all'Austria, dalla Turchia all'Est Europa. E sopra, a controllare il tutto, la holding 'madre' italiana. È un progetto ad ampio respiro quello che si sta studiando in casa UniCredit. La banca di piazza Gae Aulenti, a quanto risulta al Sole 24Ore, ha aperto una gara cui hanno aderito diversi advisor, finalizzata a trovare il soggetto che deve aiutare a rivedere nel profondo l'architettura societaria. L'obiettivo finale è rendere più nitida l'identità pan-europea del gruppo, che oggi al contrario vede tutte le controllate fare capo alla holding italiana. Il riassetto tra l'altro permetterebbe anche di ridurre il costo del funding".