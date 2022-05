UniCredit potrebbe vendere i suoi asset in Russia (Il Sole 24 Ore)

Alessandra Caparello 3 maggio 2022 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

In flessione in Borsa il titolo UniCredit che al momento segna -0,62% a 8,60 euro. Secondo Il Sole 24 Ore, la banca di piazza Gae Aulenti potrebbe vendere le attività in Russia a un acquirente locale attualmente non autorizzato, chiudendo completamente le sue operazioni o vederle nazionalizzate dallo stato.La banca si concentra sulle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute e sui derivati legati ad altre banche del paese; le attività potrebbero essere svalutate in alcuni casi. La vendita delle attività a un acquirente locale potrebbe avvenire a un prezzo "simbolico” riporta il quotidiano.