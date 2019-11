UniCredit: possibile vendita di quota sotto il 10% della turca Yapi Kredi

Valeria Panigada 27 novembre 2019 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

UniCredit starebbe pensando di vendere una partecipazione inferiore al 10% nella turca Yapi ve Kredi Bankasi (Yapi Kredi), secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Nei giorni scorsi era emerso che la banca di piazza Gae Aulenti, nell'ambito del nuovo piano strategico che verrà diffuso il prossimo 3 dicembre, ha avviato contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia. UniCredit sarebbe in procinto di ridurre la sua esposizione nella turca Yapi Kredi, primo passo verso la piena uscita della banca italiana dal paese colpito dalla recessione. UniCredit detiene una quota del 50% nella joint venture Koc Financial Services, che controlla quasi l'82% di Yapi Kredi. L'altro partner è Koc Holding.