UniCredit: perdita di €1,44 miliardi in IV trimestre, ricavi totali a €4,4 miliardi

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre del 2021 l'utile netto sottostante di UniCredit si è attestato a €0,8 miliardi, in calo del 26,8 per cento su base trimestrale; il risultato netto contabile ha messo in evidenza una perdita di -1,439 miliardi.il RoTE è stato pari al 5,4 per cento, in calo di 3,4 p.p. trim/trim e in rialzo di 5,1 p.p. a/a.I Ricavi totali sono ammontati a €4,4 mld, invariati trim/trim e in rialzo del 4,7 per cento a/a, principalmente grazie alla robusta performance delle commissioni a/aI ricavi netti si sono attestati a €3,6 mld, in rialzo del 66,4 per cento a/a, spinti dalla robuste commissioni a/a e dal margine di di interesse positivo trim/trim interesse positivo trim/trim.