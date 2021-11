UniCredit: nuove nomine in Italia

Alessandra Caparello 22 novembre 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Nuove nomine in UniCredit. La banca di Piazza Gae Aulenti rende noto che Remo Taricani, nominato responsabile network Italia, coordinerà la rete commerciale e i canali di distribuzione alternativi della banca, avendo come obiettivo la crescita e lo sviluppo della clientela, la semplificazione dell’organizzazione, la costante attenzione alla qualità e alla velocità del servizio e garantendo la coerenza con le iniziative del Gruppo.Massimiliano Mastalia, nuovo responsabile Corporate Italia, guiderà l’area corporate in Italia, mentre Andrea Casini, attuale responsabile Corporate Italia, lascia il gruppo dopo oltre 40 anni di esperienza in ruoli di grande responsabilità sia in Italia che all’estero, tra i quali recentemente quello di Co-responsabile Italia. Marica Campilongo, sarà responsabile Corporate Development Italia a riporto di Massimiliano Mastalia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo strategico con i clienti.