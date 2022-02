UniCredit: niente Mps e per ora Opa Banco BPM congelata. Orcel guarderà all'estero?

Redazione Finanza 17 febbraio 2022 - 09:28

Niente Mps e per ora Opa su Banco BPM congelata: cosa deciderà di fare Andrea Orcel, numero uno di UniCredit? Magari di puntare all'estero?Così ipotizza il Sole 24 Ore nell'articolo di oggi, intitolato: "UniCredit ripensa alla fuga all'estero, come Profumo nel '99".Il riferimento è a quando nel 1999 l'Opa che UniCredit lanciò su Comit venne "stoppata dalle Autorità e dal resto del sistema bancario": l'allora ceo Alessandro Profumo decise a quel punto di puntare sul Centro-est europea, inglobando la polacca Bank Pekao.Ora che è sotto la guida di Orcel, visto - come scrive il Sole 24 Ore - il doppio stop di sistema su Mps e BancoBpm", UniCredit punterà su qualche banca straniera?Secondo il quotidiano di Confindustria Andrea Orcel starebbe valutando "se non sia il caso di tornare a seguire di nuovo quella strada: anteporre la crescita all'estero rispetto a quella in Italia, prendendo atto delle difficoltà 'ambientali' di un settore in cui i palazzi della politica sembrano continuare ad avere un ruolo di sotterranea interdizione su questa o quella aggregazione".L'Opa su Banco BPM che, secondo i piani iniziali di Orcel, avrebbe potuto essere lanciata da UniCredit già lo scorso fine settimana, sarebbe stata congelata a seguito dell'attimo fuggente perso dall'AD, come si è scritto, e dal conseguente balzo del titolo della potenziale preda che, sulla scia della fuga di notizie, ha puntato con decisione verso l'alto.La fuga di notizie ha portato "analisti e investitori", spiega il Sole - a iniziare a "fare le loro valutazioni su quale fosse il valore di BancoBpm in caso di offerta di UniCredit comparando bilanci e prospettive". Ma "in piazza Gae Aulenti considerano queste valutazioni non congrue, lo si è capito negli ultimi giorni, ma nessuno vuol parlare".Il titolo UniCredit è oggi sotto pressione a Piazza Affari, cede quasi l'1% alle 9.25 ora italiana, mentre Banco BPM accusa lo sgonfiarsi del suo appeal speculativo, perdendo più dell'1%.