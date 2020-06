UniCredit lancia nuove funzionalità per banca via internet e mobile in ambiente open banking

Alessandra Caparello 4 giugno 2020 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Disponibile in Italia per i clienti privati di UniCredit, la nuova funzionalità in ambiente open banking che consente l’aggregazione in una vista unica, sia per chi utilizza banca via internet che per coloro che usano la app di mobile banking, di tutti i propri conti correnti, anche quelli intrattenuti presso altre banche. Il servizio, si legge in una nota, verrà esteso entro il prossimo ottobre ai clienti in Germania e Austria e poi a seguire agli altri Paesi del Gruppo in ambito PSD2.Nei prossimi mesi sarà inoltre disponibile in Italia la funzione che consente di disporre dalla banca via internet o dalla app di UniCredit pagamenti a valere anche sui conti che i clienti hanno presso altre banche. Questa ulteriore funzionalità sarà attivata entro l’anno in Germania e Austria e successivamente negli altri Paesi.