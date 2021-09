UniCredit, giornata positiva in Borsa. Ipotesi patto tra fondazioni azioniste, ma Cariverona sarebbe contraria

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 16:09

In attesa di capire come si evolverà il dossier Mps-UniCredit, l'agenzia di stampa Radiocor segnala alcune indiscrezioni, secondo cui le Fondazioni azioniste di UniCredit "potrebbero decidere di formalizzare in un patto di consultazione quella che fino a ora è stata una consolidata relazione informale tra 'azionisti amici'".L'idea di un patto, stando a quanto risulta a Radiocor, troverebbe tuttavia l'opposizione della Fondazione Cariverona.Il titolo UniCredit sale del 2,7% circa sul Ftse Mib. Positiva anche Mps, che avanza di oltre l'1%.