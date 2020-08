UniCredit: finanziamento da 5 mln per friulana Zanutta

Daniela La Cava 13 agosto 2020 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

UniCredit comunica di aver deliberato un finanziamento da 5 milioni di euro, della durata di 5 anni, a favore di Zanutta, azienda friulana attiva da circa 70 anni nel settore dell'edilizia. L'operazione è compresa nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace.Le risorse finanziarie messe a disposizione, si legge in una nota, serviranno a sostenere il piano di sviluppo della storica azienda nata nel 1952 a Carlino, in provincia di Udine, come rivendita di concimi, sementi e solfati per conto del Consorzio agrario.