UniCredit: finanziamento da 21,5 milioni per Elettra Investimenti

Alessandra Caparello 5 maggio 2020 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 2,15 milioni di euro, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA e in parte grazie all’emissione di un minibond sottoscritto da UniCredit.Le risorse finanziarie rivenienti dall’operazione – si legge nella nota - saranno utilizzate per supportare il piano di investimenti del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi. L’operazione, completata digitalmente, è stata strutturata con una durata di 72 mesi.“Questa operazione di finanziamento – ha affermato Francesco Giordano, CO-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit – testimonia ancora una volta la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità. Siamo stati la prima banca in Italia a erogare un finanziamento di questa tipologia e lavoriamo ogni giorno con grande impegno per supportare le imprese del Paese in questa fase di emergenza. Elettra Investimenti è un’azienda innovativa basata a Latina che opera nella settore della produzione di energie anche da fonti alternative e per la gestione di impianti ad alta efficienza per la sostenibilità eco ambientale, settore particolarmente importante per il futuro del nostro Paese”.