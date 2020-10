UniCredit: ex ministro Padoan verso la presidenza della banca

Redazione Finanza 13 ottobre 2020 - 22:11

MILANO (Finanza.com)

L'ex ministro dell'Economia e del Tesoro nel Governo Renzi e in quello Gentiloni, Pier Carlo Padoan, sarà il nuovo presidente di UniCredit. A mercati chiusi, la banca di piazza Gae Aulenti ha annunciato che il consiglio di amministrazione, con il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal vice presidente Lamberto Andreotti, ha cooptato all'unanimità Padoan quale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di presidente di UniCredit per il prossimo mandato (2021-2023). Lo stesso resterà in carica come consigliere fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l'intero cda. Padoan, si legge nella nota, svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo che l'attuale board predisporrà in vista dell'assemblea degli azionisti del 2021."A nome del management vorrei esprimere la massima soddisfazione per la cooptazione di Pier Carlo Padoan nel consiglio di amministrazione di UniCredit - ha dichiarato Jean Pierre Mustier, a.d. di piazza Gae Aulenti -. La sua profonda esperienza e la sua conoscenza dell'Europa e del suo contesto normativo, nonché gli importanti ruoli pubblici ricoperti in Italia, saranno di grande utilità per il Gruppo. Io e tutto il team di UniCredit siamo entusiasti di poter lavorare con il professor Padoan.""UniCredit è una azienda paneuropea vincente con solide e forti radici italiane e sono entusiasta di lavorare con il consiglio di amministrazione e il management team per capitalizzare questi punti di forza", ha rimarcato Pier Carlo Padoan.