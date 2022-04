UniCredit: estesa partnership con Worldline per servizio di Open Banking

Redazione Finanza 19 aprile 2022 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha rinnovato per altri due anni la partnership con Worldline, gruppo globale dei servizi di pagamento, per il servizio di Open Banking (TPP). La partnership con Worldline, attiva dal 2020, consente ai clienti della banca guidata da Orcel di collegare i propri conti con altre banche in tutta Europa tramite un'unica API (Application Programming Interface). Il servizio permette a UniCredit di offrire efficacemente Account Information Services (AIS) e Payment Initiation Services (PIS) e apre una serie di altre opportunità di business sia per la banca che per i suoi clienti.